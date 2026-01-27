Легенда «Бостона» Пол Пирс получил иск об установлении отцовства

Член Зала славы баскетбола и чемпион НБА Пол Пирс оказался участником судебного разбирательства о признании отцовства. Как информирует TMZ, иск против 48-летнего бывшего игрока подала Принцесс Сантьяго, которая утверждает, что Пирс является отцом её будущего ребёнка.

По информации источника, документы были поданы 12 января. Сантьяго просит суд обязать Пирса пройти генетическую экспертизу, чтобы установить, является ли он биологическим отцом ребёнка.

«Я подала документы о признании отцовства после нескольких попыток урегулировать вопрос в частном порядке. Пол Пирс является отцом моего сына, Кинга, и я просто прошу провести ДНК-тест, чтобы подтвердить истину. Это не ради драмы или внимания — это вопрос ответственности и заботы о будущем моего ребёнка», — сказала женщина.

Представители Пирса и сам бывший баскетболист на данный момент не прокомментировали ситуацию.

