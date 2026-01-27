«Лёгкой прогулки ждать не приходится». Форвард «Зенита» Узинский — о матче с «Автодором»

Форвард «Зенита» Дмитрий Узинский высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Автодором», который состоится сегодня, 27 января, в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 27 января 2026, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

— Дмитрий, как прошла подготовка к игре с «Автодором»?

— Позади три выездных матча, очень рады, что наконец-то сыграем дома. Это придаёт дополнительные силы. Мы соскучились по нашим болельщикам и хотим отблагодарить их за поддержку и преданность клубу. Мы разобрали сильные стороны команды из Саратова, лёгкой прогулки точно ждать не приходится, поскольку наш соперник мастеровит и имел время на подготовку.

— Чем силён «Автодор»?

— Командной игрой, тренерским штабом. Это серьёзный соперник, который по игре мог быть выше в таблице. «Автодор» — качественная команда во всех смыслах, — приводит слова Узинского пресс-служба команды.