«Уже состоявшаяся звезда». Илона Корстин оценила успехи Егора Дёмина в НБА

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин дала оценку успехам 19-летнего разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» соотечественника Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Егор – большой молодец. Очень радует, что российский баскетболист успешно выступает в НБА. Мы все внимательно следим за его выступлениями. Желаю Егору здоровья, активно развиваться и наращивать баскетбольное мастерство. Что касается сравнения с другими звёздами, сможет ли он стать таким же, как они, то я считаю, что Егор уже полноценный и самодостаточный баскетбольный герой. Он уже состоявшаяся звезда. В том плане, что он уже там, играет, показывает результат. Дёмин уже в какой-то мере состоялся. У каждого из них – Кириленко, Шведа, Дёмина – своя карьера», — приводит слова Корстин портал «Матч ТВ».