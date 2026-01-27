Судья НБА не смог приехать на матч между «Миннесотой» и «Голден Стэйт» из-за снежной бури

Арбитр Кевин Катлер не смог приехать на матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз», который состоялся сегодня, 27 января, и завершился в пользу «волков» со счётом 108:83, ввиду неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На замену Катлеру был поставлен другой арбитр — Шон Райт.

Напомним, с 23 января США накрыл мощный зимний шторм «Ферн», снежная буря затронула более 213 млн человек. Снегопады, начавшиеся в пятницу, не прекращались все выходные. Из-за обледенения на юге страны повредились линии электропередачи, без света остались более миллиона домов и предприятий. Из-за непогоды погибли как минимум семь человек и были отменены тысячи авиарейсов.