Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Судья НБА не смог приехать на матч между «Миннесотой» и «Голден Стэйт» из-за снежной бури
Арбитр Кевин Катлер не смог приехать на матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз», который состоялся сегодня, 27 января, и завершился в пользу «волков» со счётом 108:83, ввиду неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НБА — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 83
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 18, Хиланд - 17, Дивинченцо - 15, Рид - 15, Гобер - 15, Макдэниелс - 14, Беранже - 6, Кларк - 4, Джузэнг - 2, Конли - 2, Диллингэм, Инглс, Миллер
Голден Стэйт Уорриорз: Пост - 13, Подзиемски - 12, Сантос - 11, Муди - 10, Спенсер - 10, Джексон-Дэвис - 8, Леонс - 6, Хилд - 5, Пэйтон II - 4, Ричард - 4, Крайер

На замену Катлеру был поставлен другой арбитр — Шон Райт.

Напомним, с 23 января США накрыл мощный зимний шторм «Ферн», снежная буря затронула более 213 млн человек. Снегопады, начавшиеся в пятницу, не прекращались все выходные. Из-за обледенения на юге страны повредились линии электропередачи, без света остались более миллиона домов и предприятий. Из-за непогоды погибли как минимум семь человек и были отменены тысячи авиарейсов.

