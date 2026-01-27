Скидки
«Узнали из медиа». В «Локо» заявили, что не были в курсе решения Елатонцева перейти в NCAA

«Узнали из медиа». В «Локо» заявили, что не были в курсе решения Елатонцева перейти в NCAA
Генеральный директор клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Виктор Мелешенко высказался о скандальном уходе из команды 23-летнего центрового Кирилла Елатонцева и его переходе в коллектив Университета Оклахомы, за который россиянин играет в данный момент в NCAA.

«Сам Елатонцев не говорил, что собирается уходить. Об отъезде в США мы узнали из медиа. Ни Елатонцев, ни американский Университет Оклахомы так и не вышли с нами на связь [для урегулирования ситуации]. Нельзя допускать, чтобы такие действия оставались без оценки и наказания. Иначе это станет плохим примером для других игроков», — приводит слова Мелешенко газета «Комсомольская правда — Краснодар».

