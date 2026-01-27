Видеограф Дёмина высказался о прогрессе россиянина в НБА

Зак Шмидт, являющийся членом команды разыгрывающего клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, а также его фотографом и видеографом, высказался о прогрессе россиянина.

«От первой юниорской игры Егора в мадридском «Реале» до его появления в НБА!!! Для меня было честью запечатлеть его историю. Было действительно приятно смотреть каждую игру и видеть постепенные улучшения, которые он делает каждый раз, когда выходит на площадку.

Зная, насколько Егор заботится и насколько он целеустремлён, я рассматриваю как его успехи, так и его ошибки как значимые, потому что каждый из них является строительным блоком, способствующим его росту! Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как он продолжает подниматься в рейтингах и завоёвывать своё имя на уровне НБА, шаг за шагом!» — приводит слова Шмидта группа во «ВКонтакте» «Команда Егора Дёмина».