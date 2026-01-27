Скидки
Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Егор проявил наш русский бойцовский характер в НБА». Станислав Ерёмин — об успехах Дёмина

Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Ерёмин выразил восхищение тем, чего в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) успел добиться 19-летний разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» соотечественник Егор Дёмин.

«Перед сезоном мне казалось, что было слишком много дифирамбов и заявлений об успешном выступлении Дёмина и его будущем в НБА. Сейчас можно уже сделать первые выводы. Егор не затерялся в начале сезона и проявил наш русский бойцовский характер в НБА. Попадание Дёмина на Матч восходящих звезд НБА — это очень большой успех. Это признание того, что Егор имеет хорошие перспективы в будущем», — приводит слова Ерёмина портал «ВсеПроСпорт».

