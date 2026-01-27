Легенда НБА во время поездки в Австралию отказался от встречи с больными раком детьми

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон во время недавнего визита в Австралию отказался от встречи с 12 детьми, больными раком. Об этом информирует портал FOX Sports Australia.

Согласно имеющейся информации, Аллен принял подобное решение, поскольку у него был, как он сам сказал, «плохой день». При этом Айверсон продолжил оставаться в отдельной комнате, не выйдя к семьям лично. Это сделали вместо него сотрудники службы безопасности, принеся им извинения. Сообщается, что семьям обещали баскетбольные мячи с автографами, джерси и возможность задать вопросы — ничего из этого не было. Также утверждается, что одна семья проделала более шести часов пути, чтобы попасть на мероприятие, и к концу дня дети были «крайне расстроены».