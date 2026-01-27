«Зенит» возглавит бывший главный тренер «Црвены Звезды» и «Панатинаикоса» — RTCG

Черногорское издание RTCG сообщило, что новым главным тренером санкт-петербургского «Зенита» станет Деян Радонич.

По данным издания, руководство «Зенита» планирует заключить соглашение с Радоничем до конца сезона-2025/2026 и не хочет искать специалиста, чтобы выстраивать с кем-то долгосрочный проект, как это было с Хавьером Паскуалем.

Свой тренерский путь Деян начал в 2005 году, возглавив «Будучность». Он пробыл на посту до 2013 года. Затем на пять лет ушёл в «Црвену Звезду». С 2018-го по 2020-й возглавлял «Баварию» из Мюнхена, а затем вернулся в сербский коллектив. В его активе также работа в «Панатинаикосе», а последним коллективом стал турецкий «Бахчешехир».