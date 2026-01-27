Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» возглавит бывший главный тренер «Црвены Звезды» и «Панатинаикоса» — RTCG

«Зенит» возглавит бывший главный тренер «Црвены Звезды» и «Панатинаикоса» — RTCG
Комментарии

Черногорское издание RTCG сообщило, что новым главным тренером санкт-петербургского «Зенита» станет Деян Радонич.

По данным издания, руководство «Зенита» планирует заключить соглашение с Радоничем до конца сезона-2025/2026 и не хочет искать специалиста, чтобы выстраивать с кем-то долгосрочный проект, как это было с Хавьером Паскуалем.

Свой тренерский путь Деян начал в 2005 году, возглавив «Будучность». Он пробыл на посту до 2013 года. Затем на пять лет ушёл в «Црвену Звезду». С 2018-го по 2020-й возглавлял «Баварию» из Мюнхена, а затем вернулся в сербский коллектив. В его активе также работа в «Панатинаикосе», а последним коллективом стал турецкий «Бахчешехир».

Материалы по теме
Личный рекорд россиянина или мощные игры легионеров? Выбирайте лучшего в Единой лиге
Рейтинг
Личный рекорд россиянина или мощные игры легионеров? Выбирайте лучшего в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android