«Зенит» обыграл «Автодор» и одержал первую победу под руководством Вергуна в ЕЛ

Во вторник, 27 января, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Зенит» принимал «Автодор». Хозяева площадки с крупным счётом 105:79 (25:25, 26:17, 21:19, 33:18) победили гостей из Саратова.

В составе «Зенита» самым эффективным стал российский защитник Георгий Жбанов — 19 очков, пять подборов, четыре передачи, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+28». Трент Фрейзер набрал 20 очков, три подбора, восемь передач, один перехват и три потери.

Лучшим в составе саратовского клуба стал американский защитник Малик Ньюмэн — 25 очков, один подбор, одна передача, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+21».