Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш», результат матча 27 января 2026, счет 105:79, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» обыграл «Автодор» и одержал первую победу под руководством Вергуна в ЕЛ
Комментарии

Во вторник, 27 января, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Зенит» принимал «Автодор». Хозяева площадки с крупным счётом 105:79 (25:25, 26:17, 21:19, 33:18) победили гостей из Саратова.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 79
Автодор
Саратов
Зенит: Рэндольф - 21, Фрейзер - 20, Жбанов - 19, Мартюк - 12, Шаманич - 11, Роберсон - 10, Щербенев - 6, Воронцевич - 3, Узинский - 2, Карасёв - 1, Емченко
Автодор: Ньюмэн - 25, Хаджибегович - 19, Мотовилов - 13, Пранаускис - 9, Евсеев - 7, Земский - 6, Сущик, Фёдоров, Коско, Клименко, Вольхин

В составе «Зенита» самым эффективным стал российский защитник Георгий Жбанов — 19 очков, пять подборов, четыре передачи, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+28». Трент Фрейзер набрал 20 очков, три подбора, восемь передач, один перехват и три потери.

Лучшим в составе саратовского клуба стал американский защитник Малик Ньюмэн — 25 очков, один подбор, одна передача, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+21».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
