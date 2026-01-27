Егор Дёмин впервые высказался о приглашении на Матч восходящих звёзд НБА

19-летний разыгрывающий защитник клуба «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин впервые высказался о приглашении на Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который пройдёт в рамках звёздного уикенда лиги в 2026 году. Мероприятие состоится в ночь на 14 февраля.

«Спасибо всем за поздравления! Пока всё не уложилось в голове, поэтому стараюсь не думать и ничего не комментировать. Сосредоточился на игре», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Дёмин выступит за команду новичков, где его партнёрами станут Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»), Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»), Купер Флэгг («Даллас Маверикс»), Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»), Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»), Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»), Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс») и Дерик Куин («Нью-Орлеан»).