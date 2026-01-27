«Взял Ньюмэна, и всё. Игра закончилась». Жбанов — о крупной победе над «Автодором»

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Георгий Жбанов высказался о победе над «Автодором» (105:79).

— Что можете сказать по поводу игры в обороне в этом матче?

— Как всегда, на уровне.

— А если немного подробнее, всё ли получалось?

— Да нет, взял Ньюмэна, и всё. Игра закончилась.

— Что изменилось в команде за последние полмесяца или месяц? Было ощущение, что команда находится на каком-то спаде и как будто нет настроения. А сейчас команда в последние три матча просто, можно сказать, рвёт и мечет.

— Я бы сказал, не за последний месяц, а за последнюю неделю всё кардинально поменялось, даже несколько раз. Были, да, некие проблемы, мы их устранили, и, я думаю, нашли какой-то правильный путь, по которому будем дальше двигаться, — приводит слова Жбанова пресс-служба команды.