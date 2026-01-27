Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Взял Ньюмэна, и всё. Игра закончилась». Жбанов — о крупной победе над «Автодором»

«Взял Ньюмэна, и всё. Игра закончилась». Жбанов — о крупной победе над «Автодором»
Комментарии

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Георгий Жбанов высказался о победе над «Автодором» (105:79).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 79
Автодор
Саратов
Зенит: Рэндольф - 21, Фрейзер - 20, Жбанов - 19, Мартюк - 12, Шаманич - 11, Роберсон - 10, Щербенев - 6, Воронцевич - 3, Узинский - 2, Карасёв - 1, Емченко
Автодор: Ньюмэн - 25, Хаджибегович - 19, Мотовилов - 13, Пранаускис - 9, Евсеев - 7, Земский - 6, Сущик, Фёдоров, Коско, Клименко, Вольхин

— Что можете сказать по поводу игры в обороне в этом матче?
— Как всегда, на уровне.

— А если немного подробнее, всё ли получалось?
— Да нет, взял Ньюмэна, и всё. Игра закончилась.

— Что изменилось в команде за последние полмесяца или месяц? Было ощущение, что команда находится на каком-то спаде и как будто нет настроения. А сейчас команда в последние три матча просто, можно сказать, рвёт и мечет.
— Я бы сказал, не за последний месяц, а за последнюю неделю всё кардинально поменялось, даже несколько раз. Были, да, некие проблемы, мы их устранили, и, я думаю, нашли какой-то правильный путь, по которому будем дальше двигаться, — приводит слова Жбанова пресс-служба команды.

Материалы по теме
Личный рекорд россиянина или мощные игры легионеров? Выбирайте лучшего в Единой лиге
Рейтинг
Личный рекорд россиянина или мощные игры легионеров? Выбирайте лучшего в Единой лиге
Материалы по теме
«Зенит» возглавит бывший главный тренер «Црвены Звезды» и «Панатинаикоса» — RTCG
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android