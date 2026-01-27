Скидки
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Единая лига — 2025/2026: результаты на 27 января, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей на 27 января
Комментарии

Во вторник, 27 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты на 27 января:

«Зенит» — «Автодор» — 105:79.

Лидером чемпионата в настоящий момент является московский клуб ЦСКА, в активе которого 21 победа и два поражения. На втором месте располагается казанский коллектив УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (16 побед и восемь поражений).

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сзеон-2025/2026
