Единая лига: результаты матчей на 27 января

Во вторник, 27 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты на 27 января:

«Зенит» — «Автодор» — 105:79.

Лидером чемпионата в настоящий момент является московский клуб ЦСКА, в активе которого 21 победа и два поражения. На втором месте располагается казанский коллектив УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (16 побед и восемь поражений).