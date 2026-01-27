Сергей Карасёв лишён капитанства в «Зените», вместо него назначен американец

Руководство санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» сообщило, что 32-летний российский лёгкий форвард Сергей Карасёв отныне более не является капитаном команды. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Вместо Карасёва капитаном команды из Санкт-Петербурга станет 27-летний разыгрывающий защитник американец Трент Фрейзер.

«Поздравляем Трента Фрейзера и желаем успехов в новом для себя качестве!» — сказано в пресс-релизе клуба.

В текущем сезоне Единой лиги Трент принял участие в 21 матче. В среднем за встречу американский атлет набирает 14,9 очка, делает 2,5 подбора, а также отдаёт 5,5 передачи.