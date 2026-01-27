Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Карасёв лишён капитанства в «Зените», вместо него назначен американец

Сергей Карасёв лишён капитанства в «Зените», вместо него назначен американец
Комментарии

Руководство санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» сообщило, что 32-летний российский лёгкий форвард Сергей Карасёв отныне более не является капитаном команды. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Вместо Карасёва капитаном команды из Санкт-Петербурга станет 27-летний разыгрывающий защитник американец Трент Фрейзер.

«Поздравляем Трента Фрейзера и желаем успехов в новом для себя качестве!» — сказано в пресс-релизе клуба.

В текущем сезоне Единой лиги Трент принял участие в 21 матче. В среднем за встречу американский атлет набирает 14,9 очка, делает 2,5 подбора, а также отдаёт 5,5 передачи.

Материалы по теме
«Зенит» обыграл «Автодор» и одержал первую победу под руководством Вергуна в ЕЛ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android