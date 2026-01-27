Скидки
Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Если думаем про май и июнь, должны прибавить». Вергун — о победе над «Автодором»

«Если думаем про май и июнь, должны прибавить». Вергун — о победе над «Автодором»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Ростислав Вергун прокомментировал победу над «Автодором» (105:79).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 79
Автодор
Саратов
Зенит: Рэндольф - 21, Фрейзер - 20, Жбанов - 19, Мартюк - 12, Шаманич - 11, Роберсон - 10, Щербенев - 6, Воронцевич - 3, Узинский - 2, Карасёв - 1, Емченко
Автодор: Ньюмэн - 25, Хаджибегович - 19, Мотовилов - 13, Пранаускис - 9, Евсеев - 7, Земский - 6, Сущик, Фёдоров, Коско, Клименко, Вольхин

«Поздравляю ребят с победой. Наверное, самая важная статистика – это 25 передач. Было видно, что практически все, кто находился на паркете, получали удовольствие от того, что они делают, и дарили радость другим. Мне кажется, что это, наверное, самый большой плюс. Мы уже не раз поднимали этот разговор в раздевалке: если команда ставит перед собой задачи бороться за какие-то серьёзные места, не может быть так, что один человек за половину забивает в нашем зале 23 очка. Наверное, это самый такой большой вопрос, который сегодня перед нами появился. Повторюсь, если мы думаем про май и июнь, мы должны очень сильно добавлять в защите как команда», — сказал Вергун на пресс-конференции.

