«Если думаем про май и июнь, должны прибавить». Вергун — о победе над «Автодором»

Исполняющий обязанности главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Ростислав Вергун прокомментировал победу над «Автодором» (105:79).

«Поздравляю ребят с победой. Наверное, самая важная статистика – это 25 передач. Было видно, что практически все, кто находился на паркете, получали удовольствие от того, что они делают, и дарили радость другим. Мне кажется, что это, наверное, самый большой плюс. Мы уже не раз поднимали этот разговор в раздевалке: если команда ставит перед собой задачи бороться за какие-то серьёзные места, не может быть так, что один человек за половину забивает в нашем зале 23 очка. Наверное, это самый такой большой вопрос, который сегодня перед нами появился. Повторюсь, если мы думаем про май и июнь, мы должны очень сильно добавлять в защите как команда», — сказал Вергун на пресс-конференции.