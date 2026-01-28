Скидки
Баскетбол Новости

Ещё один источник подтвердил, что «Зенит» возглавит экс главный тренер «Црвены Звезды»

Авторитетный портал Basketball Sphere подтвердил информацию, которую ранее опубликовало черногорское издание RTCG, что новым главным тренером санкт-петербургского «Зенита» станет Деян Радонич.

Согласно имеющейся информации, Деян уже достиг соглашения с сине-бело-голубыми, однако не сообщает сроков сотрудничества специалиста с клубом. Тем не менее RTCG ранее сообщило, что контракт с Радоничем будет заключён до конца текущего сезона чемпионата.

Свой тренерский путь Деян начал в 2005 году, возглавив «Будучность». Он пробыл на посту до 2013 года. Затем на пять лет ушёл в «Црвену Звезду». С 2018-го по 2020-й возглавлял «Баварию» из Мюнхена, а затем вернулся в сербский клуб. В его активе также работа в «Панатинаикосе», а последней командой стал турецкий «Бахчешехир».

