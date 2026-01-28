Ещё один источник подтвердил, что «Зенит» возглавит экс главный тренер «Црвены Звезды»

Авторитетный портал Basketball Sphere подтвердил информацию, которую ранее опубликовало черногорское издание RTCG, что новым главным тренером санкт-петербургского «Зенита» станет Деян Радонич.

Согласно имеющейся информации, Деян уже достиг соглашения с сине-бело-голубыми, однако не сообщает сроков сотрудничества специалиста с клубом. Тем не менее RTCG ранее сообщило, что контракт с Радоничем будет заключён до конца текущего сезона чемпионата.

Свой тренерский путь Деян начал в 2005 году, возглавив «Будучность». Он пробыл на посту до 2013 года. Затем на пять лет ушёл в «Црвену Звезду». С 2018-го по 2020-й возглавлял «Баварию» из Мюнхена, а затем вернулся в сербский клуб. В его активе также работа в «Панатинаикосе», а последней командой стал турецкий «Бахчешехир».