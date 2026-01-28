В ночь с 27 на 28 января мск в Еврокубке сезона-2025/2026 завершился очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты 28 января:

«Тюрк Телеком» — «Лиеткабелис» — 85:75;

«Будучность» — «Хемниц 99» — 97:81;

«Тренто» — «Бешикташ» — 87:74.

После 15 встреч группу А возглавляет «Хапоэль» из Иерусалима, одержавший 12 побед при трёх поражениях.

Лидером группы В, команды которой и играли в сегодняшнем туре, является французский «Бурк» — 11 побед при четырёх поражениях. «Бешикташ» — второй (11 побед и пять поражений). «Тюрк Телеком» — третий (11 побед и пять поражений). «Тренто» идёт на четвёртой строчке с 10 победами при шести поражениях, а «Будучность» — пятая (10-6). «Хемниц 99» — шестой (8-8).