Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс — об игре в 41 год: хочу выжать из себя всё до последней капли

Леброн Джеймс — об игре в 41 год: хочу выжать из себя всё до последней капли
41-летний форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о своей мотивации в 23-м сезоне.

«Бывает, что утром в день матча я просыпаюсь совсем без сил и думаю: как же я проведу эти 48 минут на площадке? Перед началом сезона я получил травму, пропустил весь подготовительный сбор и первые 14 игр. Всё это время наблюдал за своим телом, пытаясь понять, выдержит ли оно такую нагрузку. Недавно мне исполнился 41 год, и только что пришлось играть две встречи подряд, пять матчей за семь дней.

Я сомневался, что смогу это выдержать, но, к своему удивлению, почувствовал себя вполне нормально. Честно говоря, сам не знаю, как мне это удалось. Сейчас я просто хочу выжать из себя всё до последней капли — будь я лимоном, апельсином или чем угодно ещё. Пока есть силы и возможность, я буду продолжать играть в этот любимый мною спорт», — сказал Леброн на YouTube-канале Mind The Game.

