Париж Баскетбол — Реал Мадрид.
23:00 Мск
Евролига-2025/2026: результаты на 27 января 2026, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 27 января
В ночь с 27 на 28 января мск в Евролиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого был сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с его результатом.

Евролига. Результаты встречи 27 января:

«Париж» — «Реал» Мадрид — 98:92.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» из Тель-Авива (16 побед и семь поражений). На второй строчке с такими же показателями располагается турецкий «Фенербахче». Тройку сильнейших замыкает испанская «Барселона» — 16 побед и восемь поражений.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
