20-летний новичок НБА установил историческое достижение в лиге

Лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс Кон Нуппель стал автором исторического достижения в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:93.

В этой встрече Нуппель набрал 12 очков, сделал восемь подборов и отдал шесть результативных передач, реализовав пять из девяти бросков с игры и два из пяти трёхочковых. В результате форвард довёл общее количество реализованных «трёшек» за карьеру до 150, достигнув этой отметки всего за 46 матчей — это самый быстрый показатель в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее рекорд принадлежал Кигану Мюррею (59 матчей).

В 46 матчах этого сезона НБА Нуппель в среднем набирает 18,7 очка, совершает 5,5 подбора и отдаёт 3,6 передачи при 48,2% реализации бросков с игры, 42,2% трёхочковых и 89,5% штрафных.

