Баскетбол

20-летний новичок НБА установил историческое достижение в лиге

20-летний новичок НБА установил историческое достижение в лиге
Комментарии

Лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс Кон Нуппель стал автором исторического достижения в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:93.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 23:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
130 : 93
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 30, Колкбреннер - 13, Нуппель - 12, Грин - 12, Диабате - 12, Болл - 11, Бриджес - 10, Секстон - 10, Уильямс - 9, Салон - 7, Манн - 4, Джеймс, Коннотон
Филадельфия Сиксерс: Убре - 17, Маккейн - 16, Граймс - 14, Барлоу - 9, Уокер - 9, Эджкомб - 9, Макси - 6, Драммонд - 4, Эдвардс - 4, Уотфорд - 3, Бона - 2, Лоури, Гордон

В этой встрече Нуппель набрал 12 очков, сделал восемь подборов и отдал шесть результативных передач, реализовав пять из девяти бросков с игры и два из пяти трёхочковых. В результате форвард довёл общее количество реализованных «трёшек» за карьеру до 150, достигнув этой отметки всего за 46 матчей — это самый быстрый показатель в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее рекорд принадлежал Кигану Мюррею (59 матчей).

В 46 матчах этого сезона НБА Нуппель в среднем набирает 18,7 очка, совершает 5,5 подбора и отдаёт 3,6 передачи при 48,2% реализации бросков с игры, 42,2% трёхочковых и 89,5% штрафных.

