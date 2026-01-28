Скидки
Грин назвал баскетболиста, который для Чикаго важнее Майкла Джордана

Грин назвал баскетболиста, который для Чикаго важнее Майкла Джордана
Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на решение «Чикаго Буллз» вывести из обращения игровой номер Деррика Роуза.

«Решение «Чикаго» навсегда закрепить за Дерриком Роузом его первый номер абсолютно заслуженно. Для «Чикаго» Деррик Роуз значит невероятно много. Скажу откровенно: ни один человек не был для этого города важнее, чем Роуз. Я искренне уважаю Майкла Джордана. Я восхищаюсь им — как и все мы, кто когда-либо мечтал стать похожим на него. Но, если говорить о значимости для Чикаго, Роуз даже затмевает Джордана. Это по-настоящему так.

Роуз способен остановить всё вокруг. Он может прекратить преступность одним своим присутствием. Деррик спокойно гуляет по городским улицам, где его уважают абсолютно все. Его влияние на город сложно переоценить. Травмы, конечно, изменили его карьеру, но он навсегда останется самым юным MVP в истории НБА. После ухода Джордана «Буллз» долгое время были в упадке, но именно Роуз вернул команде надежду и веру в победу. Ему действительно это удалось», – сказал Грин в своём подкасте.

Пиппен — Роузу: ты воплощение духа «Чикаго Буллз». Спасибо, что поверил в этот город

Очередь у цветочного магазина Деррика Роуза в Чикаго:

