Бахчешехир Колежи — Арис Салоники. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 28 января 2026, счет 104:95, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

29 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Нью-Орлеан» в НБА
Комментарии

В ночь с 27 на 28 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева выиграли встречу со счётом 104:95.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
104 : 95
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Холмгрен - 20, Джо - 17, Уиггинс - 13, Дорт - 12, Уильямс - 4, Дженг - 4, Уильямс - 3, Карлсон - 2, Янгблад, Барнхайзер
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 21, Бей - 16, Мёрфи - 10, Джонс - 9, Мисси - 9, Куин - 9, Альварадо - 8, Фирс - 7, Маткович - 6, Пул, Дикинсон, Мюррей, Джордан, Макгауэнс, Пиви, Александер, Хоукинс, Луни

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник хозяев Шей Гилджес-Александер. В его активе 29 очков, шесть подборов и четыре передачи. Американский форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон оформил дабл-дабл: 21 очко, 11 подборов, а также отдал две результативные передачи.

В следующем матче «Оклахома-Сити Тандер» встретится в гостях с «Миннесотой Тимбервулвз», «Нью-Орлеан Пеликанс» сыграет также на выезде с «Мемфис Гриззлиз».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
