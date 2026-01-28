29 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Нью-Орлеан» в НБА

В ночь с 27 на 28 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева выиграли встречу со счётом 104:95.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник хозяев Шей Гилджес-Александер. В его активе 29 очков, шесть подборов и четыре передачи. Американский форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон оформил дабл-дабл: 21 очко, 11 подборов, а также отдал две результативные передачи.

В следующем матче «Оклахома-Сити Тандер» встретится в гостях с «Миннесотой Тимбервулвз», «Нью-Орлеан Пеликанс» сыграет также на выезде с «Мемфис Гриззлиз».