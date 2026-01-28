Скидки
Бахчешехир Колежи — Арис Салоники. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол

Егор Дёмин повторил уникальное достижение среди новичков в истории НБА

Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 75:66 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Уильямс - 27, Брукс - 26, Аллен - 18, Буей - 10, Данн - 9, О'Нил - 7, Гудвин - 4, Игодаро - 3, Флеминг - 1, Хэйс - 1, Ричардс, Малуач, Бри
Бруклин Нетс: Портер - 36, Дёмин - 15, Уильямс - 11, Томас - 11, Клэкстон - 8, Мэнн - 7, Шарп - 7, Вульф - 4, Сараф - 3, Пауэлл, Лидделл, Уилсон, Траоре

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин в ходе встречи реализовал трёхочковый бросок. Как сообщает пресс-служба клуба, Дёмин сравнялся с рекордом среди новичков НБА, поразив кольцо как минимум одним трёхочковым броском в 33 подряд матчах. Ранее такого результата добивались только Ландри Шамет (в сезоне-2018/2019) и Руди Фернандес (в сезоне-2008/2009).

Напомним, недавно стало известно о приглашении Егора принять участие в Матче восходящих звёзд НБА. Таким образом, Дёмин стал третьим россиянином в истории, получившим такое приглашение — до него в этом матче участвовали только Андрей Кириленко и Алексей Швед.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь
