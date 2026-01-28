Егор Дёмин повторил уникальное достижение среди новичков в истории НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 75:66 в пользу домашней команды.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин в ходе встречи реализовал трёхочковый бросок. Как сообщает пресс-служба клуба, Дёмин сравнялся с рекордом среди новичков НБА, поразив кольцо как минимум одним трёхочковым броском в 33 подряд матчах. Ранее такого результата добивались только Ландри Шамет (в сезоне-2018/2019) и Руди Фернандес (в сезоне-2008/2009).

Напомним, недавно стало известно о приглашении Егора принять участие в Матче восходящих звёзд НБА. Таким образом, Дёмин стал третьим россиянином в истории, получившим такое приглашение — до него в этом матче участвовали только Андрей Кириленко и Алексей Швед.