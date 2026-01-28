Скидки
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, в составе какой команды Дёмин выступит в Матче восходящих звёзд НБА

Комментарии

Сегодня, 28 января, завершился драфт Матча восходящих звёзд НБА — одного из мероприятий звёздного уикенда лиги. В матче примут участие четыре команды.

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин будет выступать в составе команды Винса Картера вместе с Ви Джей Эджкомбом (новичок, «Филадельфия Сиксерс»), Дериком Куином (новичок, «Нью-Орлеан Пеликанс»), Кишоном Джорджем (второгодка, «Вашингтон Уизардс»), Матасом Бузелисом (второгодка, «Чикаго Буллз»), Седриком Кауардом (новичок, «Мемфис Гриззлиз») и Джейленом Уэллсом (второгодка, «Мемфис»).

Результаты драфта Матча восходящих звёзд — 2026

Фото: Кадр из трансляции

Команды формируются следующим образом: ассистенты главных тренеров НБА и представители лиги отбирают игроков в общий пул. Затем 21 молодой баскетболист НБА распределяется по трём командам с помощью драфта, который проводят почётные главные тренеры, а семеро представителей G-лиги автоматически составляют четвёртую команду.

В 2026 году наставниками молодёжных команд станут Кармело Энтони, Винс Картер и Трэйси Макгрэди, а коллективом игроков G-лиги будет руководить Остин Риверс. Все четыре команды сыграют в мини-турнире: сначала пройдут полуфиналы (до 40 очков), затем — финал (до 25 очков). Матч состоится в ночь на 14 февраля. Текстовую онлайн-трансляцию проведёт «Чемпионат».

