Баскетбол

Финикс Санз — Бруклин Нетс, результат матча 28 января 2026, счет 106:102, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

15 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения от «Финикса»
Комментарии

В ночь с 27 на 28 января мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 106:102.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Уильямс - 27, Брукс - 26, Аллен - 18, Буей - 10, Данн - 9, О'Нил - 7, Гудвин - 4, Игодаро - 3, Флеминг - 1, Хэйс - 1, Ричардс, Малуач, Бри
Бруклин Нетс: Портер - 36, Дёмин - 15, Уильямс - 11, Томас - 11, Клэкстон - 8, Мэнн - 7, Шарп - 7, Вульф - 4, Сараф - 3, Пауэлл, Лидделл, Уилсон, Траоре

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 15 очков, выполнил пять подборов и отдал три результативные передачи. При игровом времени 31.09 Егор реализовал 5 из 9 бросков с игры (3 из 7 трёхочковых) и 2 из 2 штрафных, трижды сфолил и совершил три потери. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-2».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 36 очков, пять подборов и три передачи. У «Финикса» больше всех набрал центровой Марк Уильямс — 27 очков, а также шесть подборов и один ассист.

Комментарии
