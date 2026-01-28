Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Не могу молчать». Французский игрок НБА потребовал перемен после трагедии в США

«Не могу молчать». Французский игрок НБА потребовал перемен после трагедии в США
Французский бигмен «Нью-Йорка» Гершон Ябуселе прокомментировал происшествие в Миннесоте, связанное со смертельной стрельбой агентов федеральной службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) по 37-летнему медику Алексу Претти, произошедшее 24 января 2026 года в Миннеаполисе.

«Не могу перестать думать о трагедии, произошедшей в Миннесоте. Хотя я и француз, не могу молчать о случившемся. То, что сейчас происходит, трудно осознать — речь идёт о жизнях людей. Это очень серьёзно и требует немедленных перемен. Власти должны прекратить такие действия и наконец услышать свой народ. Я всем сердцем поддерживаю жителей Миннесоты», — написал Ябуселе на своей страничке в социальной сети X.

Стоит отметить, что гибель Претти стала уже вторым случаем с летальным исходом, произошедшим при участии федеральных агентов в Миннеаполисе менее чем за три недели. Ранее, 7 января 2026 года, агент ICE застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд, что также повлекло за собой мощный общественный резонанс и массовые протесты.

