Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин оттолкнул соперника в матче НБА, вызвав массовую потасовку на площадке

Комментарии

Сегодня, 28 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Бруклин Нетс». Игра завершилась со счётом 106:102 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Уильямс - 27, Брукс - 26, Аллен - 18, Буей - 10, Данн - 9, О'Нил - 7, Гудвин - 4, Игодаро - 3, Флеминг - 1, Хэйс - 1, Ричардс, Малуач
Бруклин Нетс: Портер - 36, Дёмин - 15, Уильямс - 11, Томас - 11, Клэкстон - 8, Мэнн - 7, Шарп - 7, Вульф - 4, Сараф - 3, Пауэлл, Уилсон, Траоре

В концовке матча произошёл резонансный инцидент. Под кольцом «Финикса» на паркете оказались Зайари Уильямс, Грейсон Аллен и Джамари Буей, борющиеся за мяч. Поблизости находился Диллон Брукс, которого подтолкнул Егор Дёмин. В результате ситуация переросла в массовое столкновение игроков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По итогам эпизода технические фолы получили сам Дёмин, а также Теренс Мэнн, Майкл Портер, Грейсон Аллен и Ройс О'Нил. Примечательно, что для российского баскетболиста это стало первым техническим фолом в его профессиональной карьере в НБА.

