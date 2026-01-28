Егор Дёмин оттолкнул соперника в матче НБА, вызвав массовую потасовку на площадке

Сегодня, 28 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Бруклин Нетс». Игра завершилась со счётом 106:102 в пользу домашней команды.

В концовке матча произошёл резонансный инцидент. Под кольцом «Финикса» на паркете оказались Зайари Уильямс, Грейсон Аллен и Джамари Буей, борющиеся за мяч. Поблизости находился Диллон Брукс, которого подтолкнул Егор Дёмин. В результате ситуация переросла в массовое столкновение игроков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По итогам эпизода технические фолы получили сам Дёмин, а также Теренс Мэнн, Майкл Портер, Грейсон Аллен и Ройс О'Нил. Примечательно, что для российского баскетболиста это стало первым техническим фолом в его профессиональной карьере в НБА.