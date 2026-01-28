«Мне нравится». Тренер «Бруклина» Фернандес — о потасовке в концовке матча с «Финиксом»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал массовую потасовку с участием своих игроков, произошедшую в концовке матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», который завершился поражением «Бруклина» со счётом 102:106.

«Это просто команда, где каждый защищает и поддерживает другого. Ребята отлично справились. Мы никогда не позволим, чтобы кто-то из наших получил удар или был грубо сдвинут — будем стоять друг за друга. Конечно, есть определённые рамки, никому не хочется травм, но на площадке было несколько грязных моментов — судьи где-то реагировали, где-то нет.

Думаю, именно из-за этого всё и вышло из-под контроля. Но мне нравится, что мои ребята готовы постоять друг за друга», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.