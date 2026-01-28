Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Арис Салоники. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мне нравится». Тренер «Бруклина» Фернандес — о потасовке в концовке матча с «Финиксом»

«Мне нравится». Тренер «Бруклина» Фернандес — о потасовке в концовке матча с «Финиксом»
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал массовую потасовку с участием своих игроков, произошедшую в концовке матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», который завершился поражением «Бруклина» со счётом 102:106.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Уильямс - 27, Брукс - 26, Аллен - 18, Буей - 10, Данн - 9, О'Нил - 7, Гудвин - 4, Игодаро - 3, Флеминг - 1, Хэйс - 1, Ричардс, Малуач
Бруклин Нетс: Портер - 36, Дёмин - 15, Уильямс - 11, Томас - 11, Клэкстон - 8, Мэнн - 7, Шарп - 7, Вульф - 4, Сараф - 3, Пауэлл, Уилсон, Траоре

«Это просто команда, где каждый защищает и поддерживает другого. Ребята отлично справились. Мы никогда не позволим, чтобы кто-то из наших получил удар или был грубо сдвинут — будем стоять друг за друга. Конечно, есть определённые рамки, никому не хочется травм, но на площадке было несколько грязных моментов — судьи где-то реагировали, где-то нет.

Думаю, именно из-за этого всё и вышло из-под контроля. Но мне нравится, что мои ребята готовы постоять друг за друга», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.

Сейчас смотрят:
Видео
Егор Дёмин оттолкнул соперника в матче НБА, вызвав массовую потасовку на площадке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android