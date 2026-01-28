НБА: результаты матчей 28 января

В ночь на 28 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого болельщики смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
НБА. Результаты игр на 28 января:
«Вашингтон Уизардс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 115:111;
«Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто Кингз» — 103:87;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:95;
«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 139:122;
«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 106:102;
«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 107:109;
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:115.