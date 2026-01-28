Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Арис Салоники. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 28 января, календарь, таблица

НБА: результаты матчей 28 января
Комментарии

В ночь на 28 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого болельщики смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 28 января:

«Вашингтон Уизардс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 115:111;
«Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто Кингз» — 103:87;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:95;
«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 139:122;
«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 106:102;
«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 107:109;
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:115.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Егор, браво! Дёмина взяли на Матч восходящих звёзд НБА. Что это такое?
Егор, браво! Дёмина взяли на Матч восходящих звёзд НБА. Что это такое?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android