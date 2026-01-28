НБА: результаты матчей 28 января

В ночь на 28 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого болельщики смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 28 января:

«Вашингтон Уизардс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 115:111;

«Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто Кингз» — 103:87;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:95;

«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 139:122;

«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 106:102;

«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 107:109;

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:115.

