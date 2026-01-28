Единая лига: расписание матчей 28 января

В среду, 28 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 28 января:

15:30 мск — «Енисей» — ЦСКА.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА. На счету армейцев 21 победа и два поражения. На второй строчке располагается казанский УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (16 побед и восемь поражений).

