Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
22:00 Мск
Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 28 января

Единая лига: расписание матчей 28 января
В среду, 28 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 28 января:

15:30 мск — «Енисей» — ЦСКА.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА. На счету армейцев 21 победа и два поражения. На второй строчке располагается казанский УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (16 побед и восемь поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Главные новости дня:

