Расписание матчей Basket Cup на 28 января

В среду, 28 января, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup запланирован очередной игровой день, в рамках которого болельщики смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Basket Cup. Расписание на 28 января (время — московское):

19:00. УНИКС — «Игокеа».

Во внутрисезонном турнире участвуют шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо казанского УНИКСа и боснийской «Игокеа», в соревнованиях выступают московский ЦСКА, петербургский «Зенит», «Уралмаш» из Екатеринбурга, краснодарский «Локомотив-Кубань», пермская «Бетсити Парма», а также сербскас «Мега».

Главные новости дня: