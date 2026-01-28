Скидки
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

Россиянин Егор Дёмин провёл 40-й матч в НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в 40 матчах в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 40-й стала для него выездная игра в регулярном чемпионате с «Финикс Санз» (102:106). В этой встрече спортсмен набрал 15 очков, сделал пять подборов и отдал три результативные передачи.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Уильямс - 27, Брукс - 26, Аллен - 18, Буей - 10, Данн - 9, О'Нил - 7, Гудвин - 4, Игодаро - 3, Флеминг - 1, Хэйс - 1, Ричардс, Малуач
Бруклин Нетс: Портер - 36, Дёмин - 15, Уильямс - 11, Томас - 11, Клэкстон - 8, Мэнн - 7, Шарп - 7, Вульф - 4, Сараф - 3, Пауэлл, Уилсон, Траоре

В 40 матчах регулярного чемпионата российский игрок в среднем набирал 10,4 очка, совершал три подбора и отдавал 3,4 передачи.

Ранее главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес прокомментировал массовую потасовку с участием своих игроков, произошедшую в концовке матча с «Финиксом».

