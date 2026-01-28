Россиянин Егор Дёмин провёл 40-й матч в НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в 40 матчах в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 40-й стала для него выездная игра в регулярном чемпионате с «Финикс Санз» (102:106). В этой встрече спортсмен набрал 15 очков, сделал пять подборов и отдал три результативные передачи.

В 40 матчах регулярного чемпионата российский игрок в среднем набирал 10,4 очка, совершал три подбора и отдавал 3,4 передачи.

Ранее главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес прокомментировал массовую потасовку с участием своих игроков, произошедшую в концовке матча с «Финиксом».

Главные новости дня: