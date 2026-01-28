Еврокубок: расписание матчей 28 января

В среду, 28 января, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание на 28 января:

19:00 мск — «Бахчешехир» — «Арис»;

20:00 мск — «Нептунас» — «Хапоэль» Иерусалим;

20:30 мск — «Паниониос» — «Лондон Лайонс»;

21:30 мск — «Бурк» — «Ратиофарм Ульм»;

21:30 мск — «Гамбург Тауэрс» — «Шлёнск»;

22:00 мск — «Умана Рейер» — «Цедевита-Олимпия»;

22:45 мск — «Манреза» — «У-БТ».

