Еврокубок: расписание матчей 28 января

Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 28 января

В среду, 28 января, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание на 28 января:

19:00 мск — «Бахчешехир» — «Арис»;
20:00 мск — «Нептунас» — «Хапоэль» Иерусалим;
20:30 мск — «Паниониос» — «Лондон Лайонс»;
21:30 мск — «Бурк» — «Ратиофарм Ульм»;
21:30 мск — «Гамбург Тауэрс» — «Шлёнск»;
22:00 мск — «Умана Рейер» — «Цедевита-Олимпия»;
22:45 мск — «Манреза» — «У-БТ».

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026

Ранее сообщалось, что российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин провёл 40-й матч в НБА.

