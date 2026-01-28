В БК «Зенит» отреагировали на инсайд, что главным тренером команды станет Деян Радонич

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на вопрос по поводу сроков присоединения к команде защитника Ксавьера Муна и центрового Исмаэля Бако. Также Церковный высказался о поиске командой главного тренера.
— Когда ждать Муна и Бако?
— Думаю, Мун уже к концу недели пройдёт медицинское обследование. Мы стараемся ускорить оформление документов для Бако. И надеемся, уже в ближайшие дни, возможно, мы его уже привезём.
— Что скажете касаемо слухов о Радониче?
— Не могу комментировать, мы рассматриваем разные варианты, думаю, в ближайшее время, возможно, мы уже определимся, — приводит слова Церковного телеграм-канал «СБГ Daily».