В БК «Зенит» отреагировали на инсайд, что главным тренером команды станет Деян Радонич

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на вопрос по поводу сроков присоединения к команде защитника Ксавьера Муна и центрового Исмаэля Бако. Также Церковный высказался о поиске командой главного тренера.

— Когда ждать Муна и Бако?

— Думаю, Мун уже к концу недели пройдёт медицинское обследование. Мы стараемся ускорить оформление документов для Бако. И надеемся, уже в ближайшие дни, возможно, мы его уже привезём.

— Что скажете касаемо слухов о Радониче?

— Не могу комментировать, мы рассматриваем разные варианты, думаю, в ближайшее время, возможно, мы уже определимся, — приводит слова Церковного телеграм-канал «СБГ Daily».

