Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» объявил о расторжении контракта с Александром Секуличем

«Зенит» объявил о расторжении контракта с Александром Секуличем
Комментарии

«Зенит» расторг контракт с главным тренером Александром Секуличем, а также с его ассистентами — Юрицей Жужой и Йернеем Валентинчичем. Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Благодарим тренеров за проделанную работу и желаем удачи», — говорится в сообщении «Зенита».

В общей сложности под руководством словенского специалиста сине-бело-голубые провели 27 матчей в Единой лиге ВТБ, WINLINE Basket Cup и Суперкубке.

Напомним, 20 января «Зенит» отстранил Секулича от исполнения обязанностей главного тренера. 23 января пресс-служба сине-бело-голубых объявила о соглашении с тренером Ростиславом Вергуном. Белорусский специалист будет временно исполнять обязанности главного тренера.

Сейчас читают:
В БК «Зенит» отреагировали на инсайд, что главным тренером команды станет Деян Радонич

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android