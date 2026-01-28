«Зенит» объявил о расторжении контракта с Александром Секуличем

«Зенит» расторг контракт с главным тренером Александром Секуличем, а также с его ассистентами — Юрицей Жужой и Йернеем Валентинчичем. Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Благодарим тренеров за проделанную работу и желаем удачи», — говорится в сообщении «Зенита».

В общей сложности под руководством словенского специалиста сине-бело-голубые провели 27 матчей в Единой лиге ВТБ, WINLINE Basket Cup и Суперкубке.

Напомним, 20 января «Зенит» отстранил Секулича от исполнения обязанностей главного тренера. 23 января пресс-служба сине-бело-голубых объявила о соглашении с тренером Ростиславом Вергуном. Белорусский специалист будет временно исполнять обязанности главного тренера.

