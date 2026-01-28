Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Игра не должна скатываться в грязь». Дёмин высказался после матча с «Финиксом»

«Игра не должна скатываться в грязь». Дёмин высказался после матча с «Финиксом»
,
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (102:106). На счету Дёмина в этой игре 15 очков, пять подборов и три результативные передачи.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Уильямс - 27, Брукс - 26, Аллен - 18, Буей - 10, Данн - 9, О'Нил - 7, Гудвин - 4, Игодаро - 3, Флеминг - 1, Хэйс - 1, Ричардс, Малуач
Бруклин Нетс: Портер - 36, Дёмин - 15, Уильямс - 11, Томас - 11, Клэкстон - 8, Мэнн - 7, Шарп - 7, Вульф - 4, Сараф - 3, Пауэлл, Уилсон, Траоре

— Егор, матч получился очень силовым и напряжённым. Как вы выдержали эту борьбу и что произошло в концовке?
— Если не ошибаюсь, мы выиграли три из четырёх четвертей. Старались играть жёстко, навязывать свой баскетбол и не позволять сопернику диктовать условия. Плотно оборонялись и придерживались плана на игру.

— Насколько повлияли контактная борьба и давление в защите?
— У них очень мощная, одна из самых физичных команд в НБА. Важно не только то, как они играют телом, но и их характер — это заслуживает уважения. При этом игра не должна скатываться в грязь, это нормально. Это баскетбол. Нужно отвечать тем же, держать свой темп и не плясать под их ритм, — сказал Дёмин в эфире YESNetwork.

Комментарии
