Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА высказался о новости об отказе Айверсона встречаться с детьми, больными раком

Бывший австралийский баскетболист, чемпион НБА 2015 года Эндрю Богут прокомментировал недавнюю публикацию об 11-кратном участнике Матча всех звёзд НБА Аллене Айверсоне. Ранее сообщалось, что прославленный спортсмен во время визита в Австралию отказался от встречи с 12 детьми, больными раком.

«Нынешний или бывший игрок НБА приехал с туром в Австралию, плохо обращался с людьми и не выполнил свои обязательства и договорённости. Кто бы сомневался», — написал Богут на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в СМИ сообщалось, что Айверсон принял такое решение, поскольку у него был, как он сам сказал, плохой день.

