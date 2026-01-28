Комментатор Логунов отреагировал на массовую потасовку в НБА после толчка Дёмина

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов прокомментировал инцидент в матче регулярного сезона НБА между «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс». Игра завершилась со счётом 106:102 в пользу домашней команды.

В концовке матча случилась потасовка. Под кольцом «Финикса» на паркете оказались Зайари Уильямс, Грейсон Аллен и Джамари Буей, борющиеся за мяч. Поблизости находился Диллон Брукс, которого подтолкнул Егор Дёмин. В результате ситуация переросла в массовую стычку.

«Эпизод кажется довольно простым, если бы не персонаж, которого толкнул Егор Дёмин. Диллон Брукс — умелый провокатор фолов, и я вовсе не удивлюсь, если он и в этом эпизоде провоцировал на подобные действия оппонентов. Он питается подобными эпизодами. Форвард «Санз» грамотно и осторожно упал, дав всем видом понять, что его толкнули в спину. Понять Егора довольно легко — даже по дворовым правилам. Двое на одного — не годится. Да и Брукс яростно пытался вырвать мяч после свистков. Но толкать в спину у всех на глазах — ошибка.

Лучше бы Егор сам экстренно попытался вцепиться в мяч, что тоже могло послужить подобной потасовкой. Дёмину повезло в этом эпизоде, и судьи дали дали два двойных технических, то есть взболтали, смешали, и никто ничего не пробивал, хотя для всех картина была такой: Брукс начинает, Дёмин ошибочно толчком в спину продолжает. Спойлер — «Бруклин» проигрывает концовку на выезде гораздо более опытным парням по баскетбольным причинам», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

