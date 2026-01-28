Скидки
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
22:00 Мск
Баскетбол

Егор Дёмин объяснил, зачем оттолкнул Диллона Брукса в матче НБА

Егор Дёмин объяснил, зачем оттолкнул Диллона Брукса в матче НБА
,
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин дал комментарий по поводу потасовки на матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (102:106). В концовке встречи под кольцом «Финикса» на паркете оказались Зайари Уильямс, Грейсон Аллен и Джамари Буей, борющиеся за мяч. Поблизости находился Диллон Брукс, которого подтолкнул Дёмин. В результате ситуация переросла в массовую стычку.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Уильямс - 27, Брукс - 26, Аллен - 18, Буей - 10, Данн - 9, О'Нил - 7, Гудвин - 4, Игодаро - 3, Флеминг - 1, Хэйс - 1, Ричардс, Малуач
Бруклин Нетс: Портер - 36, Дёмин - 15, Уильямс - 11, Томас - 11, Клэкстон - 8, Мэнн - 7, Шарп - 7, Вульф - 4, Сараф - 3, Пауэлл, Уилсон, Траоре

— Что произошло в эпизоде, когда вы оттолкнули Диллона Брукса?
— Нужно было оттащить его от Зайари [Уильямса]: мяч уже был «мёртвый», свисток прозвучал. Не собирался никого травмировать или затевать драку — сразу отошёл. Драться не моё. Но я обязан защищать своих — мы должны стоять друг за друга. Я просто убрал его от партнёра.

— Что было задумано после тайм-аута, когда вы получили нарушение правила 24 секунд? Почему розыгрыш развалился?
— В комбинации было несколько опций. «Финикс» здорово отработал в защите, а мы исполнили не лучшим образом. Такое случается — разберём эпизод и пойдём дальше.

— Когда соперник предельно жёсток и пытается вывести из себя, как удаётся сохранять хладнокровие? Что даёт такой опыт?
— Это ценный урок, особенно для меня и других новичков. С таким уровнем контакта я почти не сталкивался: в конференции Big 12 было что‑то похожее, но НБА — совсем другой уровень. Здесь все взрослые мужчины: никто не хочет причинить вред, но борьба плотная — и это нормально для баскетбола. Для меня это прежде всего опыт, который помогает расти, — сказал Дёмин в эфире YESNetwork.

Комментарии
