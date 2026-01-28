Представлен статус Даниила Касаткина перед матчем «Енисея» и ЦСКА

Новичок «Енисея» Даниил Касаткин вошёл в заявку команды на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба красноярцев. Встреча состоится сегодня, 28 января, в Красноярске. Начало запланировано на 15:30 мск. Также о Касаткине высказался главный тренер клуба Йовица Арсич.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 января 2026, среда. 15:30 МСК Енисей Красноярск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«На данный момент Даниил находится не в оптимальной физической форме, это понятно, ведь он долгое время не имел игровой практики. Мы приложим все усилия, чтобы помочь ему адаптироваться как можно быстрее. Сейчас Касаткин не может быть на одном физическом уровне со всеми, но Даниил может играть более конструктивно и креативно, чем наши молодые игроки.

Чтобы избежать риска травмы, будем осторожно вводить его в тренировочный и игровой процесс. Даниил привык работать на высоком уровне, однако сейчас ему не хватает физических кондиций для поддержания агрессивного ритма в защите. Игра в таком темпе на протяжении трёх-пяти минут пока даётся ему с трудом, поэтому мы будем внимательно контролировать его игровые отрезки», — сказал Арсич.

