Диллон Брукс высказался после толчка Егора Дёмина в матче НБА

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс высказался о потасовке в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (106:102). В концовке встречи под кольцом «Финикса» на паркете оказались Зайари Уильямс, Грейсон Аллен и Джамари Буей, борющиеся за мяч. Поблизости находился Брукс, которого подтолкнул российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин. В результате ситуация переросла в массовую стычку.

«Возможно, им стоит пройти курсы общения, чтобы уметь лучше взаимодействовать с игроками и узнавать их так же глубоко, как это удаётся нам», — сказал Брукс в интервью с журналистом Хейденом Силли.

Дал комментарий по поводу эпизода и главный тренер «Финикса» Джордан Отт.

«В этом сезоне наша команда испытывает разочарование именно из-за этого. Мы играем честно, боремся до конца, не провоцируем соперников, не симулируем. И когда в игру вмешиваются нечестные моменты, это вызывает у всех — и у игроков, и у меня — сильное раздражение. Справиться с этим действительно тяжело», — сказал Отт на пресс-конференции.

