Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Диллон Брукс высказался после толчка Егора Дёмина в матче НБА

Диллон Брукс высказался после толчка Егора Дёмина в матче НБА
Комментарии

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс высказался о потасовке в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (106:102). В концовке встречи под кольцом «Финикса» на паркете оказались Зайари Уильямс, Грейсон Аллен и Джамари Буей, борющиеся за мяч. Поблизости находился Брукс, которого подтолкнул российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин. В результате ситуация переросла в массовую стычку.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Уильямс - 27, Брукс - 26, Аллен - 18, Буей - 10, Данн - 9, О'Нил - 7, Гудвин - 4, Игодаро - 3, Флеминг - 1, Хэйс - 1, Ричардс, Малуач
Бруклин Нетс: Портер - 36, Дёмин - 15, Уильямс - 11, Томас - 11, Клэкстон - 8, Мэнн - 7, Шарп - 7, Вульф - 4, Сараф - 3, Пауэлл, Уилсон, Траоре

«Возможно, им стоит пройти курсы общения, чтобы уметь лучше взаимодействовать с игроками и узнавать их так же глубоко, как это удаётся нам», — сказал Брукс в интервью с журналистом Хейденом Силли.

Дал комментарий по поводу эпизода и главный тренер «Финикса» Джордан Отт.

«В этом сезоне наша команда испытывает разочарование именно из-за этого. Мы играем честно, боремся до конца, не провоцируем соперников, не симулируем. И когда в игру вмешиваются нечестные моменты, это вызывает у всех — и у игроков, и у меня — сильное раздражение. Справиться с этим действительно тяжело», — сказал Отт на пресс-конференции.

