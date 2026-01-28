Скидки
Баскетбол Новости

Александр Секулич выступил с обращением после ухода из «Зенита»

Александр Секулич выступил с обращением после ухода из «Зенита»
Комментарии

Александр Секулич выступил с комментарием по поводу ухода из «Зенита». В клубе из Санкт-Петербурга словенский специалист занимал пост главного тренера. Секулич поблагодарил болельщиков, игроков и сотрудников команды, а также отметил сложности, с которыми коллектив столкнулся по ходу сезона.

«Этот момент даётся мне непросто. Я искренне хочу поблагодарить болельщиков «Зенита», игроков и всех сотрудников клуба, которые поддерживали меня с первого дня. Быть главным тренером этой команды — честь, к которой я всегда буду относиться с большим уважением.

Этот сезон стал для нас серьёзным испытанием. Травмы нарушили нашу целостность, ритм и в какой-то момент уверенность в себе, что привело к результатам, которых никто из нас не хотел. Я принимаю свою долю ответственности, но при этом знаю, сколько труда, борьбы и сердца эта команда вкладывала изо дня в день в невидимой для всех работе.

Сейчас важнее всего будущее «Зенита». Я искренне желаю клубу удачи. Ухожу с чувством гордости, благодарности и уважения. И с твёрдой верой в то, что этому клубу по праву место на самой вершине. Спасибо каждому в семье «Зенита», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

28 января пресс-служба «Зенита» сообщила, что по соглашению сторон контракт с Секуличем был расторгнут.

Комментарии
