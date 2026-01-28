Дюрант стал автором достижения, за всю историю НБА покорившегося лишь четырём легендам

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант стал пятым игроком, который после достижения 37-летнего возраста набирал 30+ очков в трёх матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подряд. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Помимо Дюранта, подобного достижения добивались следующие игроки: Леброн Джеймс, Стефен Карри, Майкл Джордан и Карл Мэлоун.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 37-летний Дюрант к настоящему моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 26,4 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 4,5 передачи.

Дюрант, Амен Томпсон и Шенгюн на медиадне «Хьюстон Рокетс»: