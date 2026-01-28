Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант стал автором достижения, за всю историю НБА покорившегося лишь четырём легендам

Дюрант стал автором достижения, за всю историю НБА покорившегося лишь четырём легендам
Комментарии

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант стал пятым игроком, который после достижения 37-летнего возраста набирал 30+ очков в трёх матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подряд. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Помимо Дюранта, подобного достижения добивались следующие игроки: Леброн Джеймс, Стефен Карри, Майкл Джордан и Карл Мэлоун.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 37-летний Дюрант к настоящему моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 26,4 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 4,5 передачи.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE

Дюрант, Амен Томпсон и Шенгюн на медиадне «Хьюстон Рокетс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android