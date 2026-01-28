«Валенсия» выступила с предложением после рекомендации полиции Испании на матч с «Маккаби»

«Валенсия» продолжает рассчитывать на присутствие зрителей на домашнем матче Евролиги с «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Об этом информирует AS. Встреча состоится завтра, 29 января. Полиция рекомендует провести игру за закрытыми дверями из-за конфликта Израиля и Палестины.

Клуб предложил допускать на матч только болельщиков с абонементами (11 000 зрителей) по паспорту и отказался от продажи 4000 билетов широкой публике. Пока матч не отнесли к категории «высокого риска», что позволяет рассчитывать на допуск болельщиков. Окончательное решение может быть принято сегодня, 28 января.

Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани: