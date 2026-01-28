Скидки
Виталий Фридзон высказался о приглашении Егора Дёмина на Матч восходящих звёзд НБА

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) Виталий Фридзон поделился мнением о вызове разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина на предстоящий Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Очень рад за Егора, что он сможет принять участие в Матче восходящих звёзд НБА. Молодец, красавчик! Хочется пожелать ему удачи во всём.

— Дальше будет ещё лучше?
— А почему нет? Он любит баскетбол, прогрессирует. Если не будет травм, то, безусловно, в дальнейшем будет лучше. Это его первый год в НБА. Он здорово показывает себя. Так держать! — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина:

