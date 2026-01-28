Фернандес — о Дёмине: особенный игрок

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес отреагировал на тот факт, что 19-летний российский защитник команды Егор Дёмин отправится на Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года.

«Он полностью заслужил это, и я искренне рад за него. Причём рад не только за него самого, но и за его партнёров по команде, за всех, кто был рядом с ним в первой части этого сезона НБА. Уверен, что впереди у него ещё много сезонов, ведь он действительно особенный игрок. Именно поэтому мы верили в него с самого начала.

Как вы верно заметили, добиться такого — это большое достижение, и важно не останавливаться на достигнутом, продолжать расти и бросать самому себе вызов.

Здорово, что тренер [Винс] Картер пригласил его в команду на драфте — это ещё один ценный шаг для него и для всех нас. Очень рад за него и надеюсь, что этот день принесёт ему настоящее удовольствие. Это по-настоящему значимый момент в его карьере, пусть дальше он только прогрессирует и становится сильнее», — приводит слова Фернандеса пресс-служба «Бруклина».