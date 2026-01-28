Карасёв и Арсич приглашены в тренерский штаб на Матч всех звёзд Единой лиги — 2026

Василий Карасёв и Йовица Арсич получили приглашения в тренерский штаб команд на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ – 2026. Карасёв присоединится к Евгению Пашутину («Звёзды России»), а Арсич – к Велимиру Перасовичу («Звёзды мира»).

Напомним, Арсич является главным тренером МБА-МАИ, а Арсич возглавляет «Енисей». Матч всех звёзд Единой лиги состоится 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Итоговые составы команд Матча всех звёзд Единой лиги – 2026:

«Звёзды России»: Тимофей Герасимов («Уралмаш»), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Глеб Фирсов («Бетсити-Парма»), Алексей Швед (УНИКС), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Мартюк («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Никита Михайловский («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»);

«Звёзды мира»: Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Джейлен Адамс («Бетсити-Парма»), Ален Хаджибегович («Автодор»), Террелл Картер («Бетсити-Парма»), Мело Тримбл (ЦСКА), Брендан Адамс («Бетсити-Парма»), Маркус Бингэм (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС), Данило Тасич («Енисей»), Винс Хантер («Локомотив-Кубань»), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Трент Фрейзер («Зенит»).

