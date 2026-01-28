Видео: 26-летний чемпион НБА сцепился с 19-летним новичком лиги после матча

Массовая стычка произошла после финальной сирены в матче регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой «Тандер» со счётом 104:95.

На последней атаке встречи Лугенц Дорт («Оклахома») жёстко сыграл против Джеремаи Фирса («Пеликанс»), который шёл в проход под кольцо. После финальной сирены оба игрока эмоционально отреагировали на эпизод и вступили в словесную перепалку, которая быстро переросла в толкотню под щитом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игроков пришлось разнимать партнёрам по командам, тренерам и судьям. Фирса несколько раз удерживали, а затем сопроводили в подтрибунное помещение. В конфликт был вынужден вмешаться и президент по баскетбольным операциям «Нью-Орлеана» Джо Думарс, вышедший на площадку. После того как ситуация была улажена, команды покинули паркет.

Отметим, что Фирс был выбран на драфте НБА 2025 года. Сейчас ему 19 лет. 26-летний Дорт является чемпионом НБА.