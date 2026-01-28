Дёмин вышел на второе место в НБА по реализации «трёшек» в первых 40 матчах в НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин занимает второе место в истории НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков в первых 40 матчах карьеры в североамериканской лиге. Выше россиянина только другой новичок лиги, лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Нуппель.
Дёмин за первых 40 матчей реализовал 98 «трёшек». У Нуппеля в первых 40 играх было 137 попаданий из-за дуги. Отметим, что вторую строчку Егор делит с финном Лаури Маркканеном, который в сезоне-2017/2018 также в первых 40 матчах реализовал 98 бросков с дальней дистанции.
Ранее о приглашении Дёмина на Матч восходящих звёзд НБА высказался бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) Виталий Фридзон.
«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина: