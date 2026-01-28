Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дёмин вышел на второе место в НБА по реализации «трёшек» в первых 40 матчах в НБА

Дёмин вышел на второе место в НБА по реализации «трёшек» в первых 40 матчах в НБА
,
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин занимает второе место в истории НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков в первых 40 матчах карьеры в североамериканской лиге. Выше россиянина только другой новичок лиги, лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Нуппель.

Дёмин за первых 40 матчей реализовал 98 «трёшек». У Нуппеля в первых 40 играх было 137 попаданий из-за дуги. Отметим, что вторую строчку Егор делит с финном Лаури Маркканеном, который в сезоне-2017/2018 также в первых 40 матчах реализовал 98 бросков с дальней дистанции.

Ранее о приглашении Дёмина на Матч восходящих звёзд НБА высказался бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) Виталий Фридзон.

Материалы по теме
Виталий Фридзон высказался о приглашении Егора Дёмина на Матч восходящих звёзд НБА

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android