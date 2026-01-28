Экс главный тренер «Црвены Звезды» и «Панатинаикоса» возглавил «Зенит»

Черногорский специалист Деян Радонич стал главным тренером «Зенита». Как информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/2027 по системе «1+1».

«Сине-бело-голубые рады приветствовать Деяна Радонича в Санкт-Петербурге и желают ему больших побед вместе с «Зенитом»!» — говорится в сообщении.

Свой тренерский путь Деян начал в 2005 году, возглавив «Будучность». Он пробыл на посту до 2013 года. Затем на пять лет ушёл в «Црвену Звезду».

С 2018-го по 2020-й возглавлял «Баварию» из Мюнхена, а затем вернулся в сербский коллектив. В его активе также работа в «Панатинаикосе», а последним коллективом стал турецкий «Бахчешехир».

